Реднапп выбрал новый клуб для Кейна

Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением касательно будущего нападающего «шпор и сборной Англии Гарри Кейна. По мнению специалиста, форвард может перейти в «Челси».

«Конечно, такой выбор не понравится фанатам «Тоттенхэма», но для Кейна это будет отличный шаг. Гарри семейный человек, поэтому ему вряд ли захочется переезжать на север Англии или в другую лигу», - передает слова тренера Beyond the Pitch.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед». Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, а трансферный ценник составляет 90 миллионов евро.