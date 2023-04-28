«Ювентус» и миланские клубы сразятся за форварда из АПЛ

Итальянский нападающий Джанлука Скамакка, ныне выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм», может вернуться на родину. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, интерес к 24-летнему футболисту проявляют сразу несколько топ-клубов Серии А. За Скамакку собираются побороться туринский «Ювентус», «Интер» и «Милан». Впрочем, пока ни один из клубов не вступал в переговоры с представителями футболиста.

Джанлука перешел в стан «молотобойцев» летом прошлого года из «Сассуоло». В нынешнем сезоне нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами.