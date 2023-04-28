«Лестер» нашёл усиление в клубе АПЛ

23-летний атакующий полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбеумо может перейти в другой английский клуб. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах игрока заинтересован «Лестер». Сделку могут оформить в летнее трансферное окно.

Мбеумо выступает за «Брентфорд» с августа 2019 года. Срок действующего контракта камерунца с «пчёлами» рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость африканца в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Брайан провел 33 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.