«Ницца» может подписать экс-защитника «Барселоны»

Фланговый защитник Люка Динь, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», может продолжить карьеру у себя на родине, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Ницца». Сумма потенциальной сделки оценивается в 17 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения игрока с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник принял участие в 24 поединках, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.