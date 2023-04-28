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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» нацелился на бразильского нападающего

28 Апреля 2023 • 07:50 Комментировать

Нападающий «Уотфорда» Жоау Педру может перебраться в другой английский клуб. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, в услугах 21-летнего бразильского футболиста заинтересован представитель Премьер-лиги - «Брайтон». Стороны провели переговоры и близки к оформлению сделки. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость южноамериканца в 24 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Педру провел 35 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Жоау Педру Брайтон трансферы футбола - лето 2023
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