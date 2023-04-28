Тен Хаг высказался о травмированном Магуайре

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах защитника Гарри Магуайра принять участие в следующем матче Премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы».

«Пока я не могу ничего сказать по этому поводу. Нам нужно подождать, обговорить это с медицинским штабом и с самим футболистом. Будем смотреть», - рассказал нидерландский тренер на пресс-конференции.

Напомним, что из-за травмы Магуайр пропустил вчерашний матч против лондонского «Тоттенхэма» (2:2).

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний защитник провел 13 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.