Фанат «Челси» - Лэмпарду: «Тренировать – это не твоё»

Фанаты лондонского «Челси» крайне недовольны последними результатами команды. Один из болельщиков обратился к главному тренеру «пенсионеров» Фрэнку Лэмпароду с просьбой подать в отставку.

«Это просто ужас. Лэмпард, пожалуйста, вернись к работе экспертом. Тренировать – это не твое», - передает слова болельщика таблоид Daily Mail.

В последнем матче «Челси» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» со счетом 0:2. После 32 проведенных матчей «пенсионеры» набрали 39 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Контракт Лэмпарда рассчитан до конца нынешнего сезона.