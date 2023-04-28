Фанаты «Тоттенхэма» требуют отставки Леви

Болельщики лондонского «Тоттенхэма» недовольны нынешним руководством клуба. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Мигель Дилейни, во время матча с «Манчестер Юнайтед» болельщики «шпор» потребовали отставки президента клуба Даниэля Леви. По ходу встречи фанаты скандировали следующее: «Леви, уходи из нашего клуба!».

Напомним, что поединок между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью со счетом 2:2.

После 33 проведенных туров лондонский клуб набрал 54 балла и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.