Смит: «Разгром «Арсенала» от «Манчестер Сити» не стал сюрпризом»

Бывший нападающий «Лидса» Алан Смит высказался о чемпионской гонке в АПЛ после разгромной победы «Манчестер Сити» над лондонским «Арсеналом» в матче 33-го тура. Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 4:1.

«Это поражение «Арсенала» не стало сюрпризом. Они долгое время возглавляли таблицу, однако все знали, что между «канонирами» и «Манчестер Сити» большая разница. Итоговый результат это отражает. Команда Гвардиолы вышла на пик, но чемпионская гонка еще не завершена», - передает слова Смита Sky Sports.

«Арсенал» идет на первом месте в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два балла, однако у клуба из Манчестера есть две игры в запасе.