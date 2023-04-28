Немецкий функционер отказался работать в «Челси»

Руководство лондонского «Челси» подыскивает нового спортивного директора. Об этом рапортует Sport Bild.

Как стало известно источнику, в поле зрения «пенсионеров» находился спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Креше. Однако немецкий функционер не стал вести переговоры с лондонцами, поскольку не хочет покидать свой нынешний клуб. В связи с этим поиски «Челси» продолжаются.

«Пенсионеры» провально проводят нынешний сезон Английской премьер-лиги. После 32 проведенных матчей подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 39 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице.