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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Немецкий функционер отказался работать в «Челси»

28 Апреля 2023 • 06:53 Комментировать

Руководство лондонского «Челси» подыскивает нового спортивного директора. Об этом рапортует Sport Bild.

Как стало известно источнику, в поле зрения «пенсионеров» находился спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Креше. Однако немецкий функционер не стал вести переговоры с лондонцами, поскольку не хочет покидать свой нынешний клуб. В связи с этим поиски «Челси» продолжаются.

«Пенсионеры» провально проводят нынешний сезон Английской премьер-лиги. После 32 проведенных матчей подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 39 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Айнтрахт Франкфурт Маркус Крёше
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