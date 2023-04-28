«Арсенал» назвал свою главную трансферную цель

В лондонском «Арсенале» определились с главной трансферной целью на лето. Как информируют журналисты The Telegraph, «канониры» приложат максимум усилий, чтобы подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Ранее в британских СМИ сообщалось, что «молотобойцы» хотят выручить с продажи своего лидера порядка 100 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 32 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.