«Челси» ещё не договорился с Почеттино

Руководство лондонского «Челси» продолжает вести переговоры по подписанию контракта с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Как информирует Football London, стороны пока не достигли договоренности в этом вопросе.

При этом, как отмечает источник, Маурисио является главным претендентом на пост рулевого «пенсионеров», которыми до конца сезона будет руководить Фрэнк Лэмпард. «Лэмпс» сменил у руля команды уволенного Грэма Поттера.

«Челси» провально выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 32 проведенных матчей лондонская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.