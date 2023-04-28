Балотелли назвал преемников Месси и Роналду

Итальянский форвард Марио Балотелли, выступающий в чемпионате Швейцарии за «Сьон», поделился мнением о звездных нападающих Килиане Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинге Холанне («Манчестер Сити»).

«Если у этих парней будет правильный менталитет, то они станут следующими Месси и Роналду на ближайшие десять лет. Еще хотел бы отметить Осимхена и Леау. Эти четверо могут оставить след в истории футбола», - передает слова Балотелли Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Мбаппе провел 37 матчей, в которых отметился 34 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В свою очередь Холанн сыграл 43 поединка, забил 49 мячей и отдал восемь ассистов.