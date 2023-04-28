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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» установил собственный антирекорд, проиграв очередной домашний матч

28 Апреля 2023 • 04:00 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Борнмут
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В матче тридцать третьего тура чемпионата Англии «Саутгемптон» потерпел поражение от «Борнмута», и, как оказалось, оно стало уже одиннадцатым домашним поражением для «святых» в текущем сезоне. Таким образом, «Саутгемптон» установил свой новый антирекорд - до этого команда проигрывала максимум до десяти домашних матча за сезон, это было дважды, в 1993/1994 и 2019/2010.

В следующем туре английского чемпионата занимающему последнее место в турнирной таблице «Саутгемптону» предстоит сыграть с «сороками» из «Ньюкасла». Это случится в последний день апреля, тридцатого числа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон
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