«Саутгемптон» установил собственный антирекорд, проиграв очередной домашний матч

В матче тридцать третьего тура чемпионата Англии «Саутгемптон» потерпел поражение от «Борнмута», и, как оказалось, оно стало уже одиннадцатым домашним поражением для «святых» в текущем сезоне. Таким образом, «Саутгемптон» установил свой новый антирекорд - до этого команда проигрывала максимум до десяти домашних матча за сезон, это было дважды, в 1993/1994 и 2019/2010.

В следующем туре английского чемпионата занимающему последнее место в турнирной таблице «Саутгемптону» предстоит сыграть с «сороками» из «Ньюкасла». Это случится в последний день апреля, тридцатого числа.