Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший сербский футболист рассказал о том, чем ему не угодила в постели Наоми Кэмпбелл

28 Апреля 2023 • 03:52 Комментировать

Саша Чурчич, бывший футболист сборной Югославии и таких клубов, как «Болтон», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас», закончил игровую карьеру в 29 лет - по его словам, ему очень надоел футбол, потому что он мешал уделять больше внимания... женщинам.

Среди покоренных им в то время была и Наоми Кэмпбелл - как оказалось, кенийская супермодель болеет за «Кристал Пэлас» и в бытность игроком клуба Чурчичу удалось к ней «подкатить», хотя и не без труда.

- Наоми болела за «Кристал Пэлас». Как-то мы встретились в VIP-ложе и я заинтересовался ею. Через две недели пригласил ее на какой-то праздник. Мне долго пришлось ждать постели с ней, и мне очень понравилось, но утром, когда я везде начал находить ее волосы, мне стало неприятно, выпадающие волосы меня жутко раздражают, - цитирует Чурчича derbyderbyderby.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Саша Чурчич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
0
1
100.00 14.00 1.04
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
1
4
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
2
19.00 1.06 19.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
04:14 · Англия. Премьер-лига
В Англии не советуют Джеррарду связываться с «Олимпиакосом»
04:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» установил собственный антирекорд, проиграв очередной домашний матч
03:52 · Англия. Премьер-лига
Бывший сербский футболист рассказал о том, чем ему не угодила в постели Наоми Кэмпбелл
02:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассчитывает на Лукаку и вернёт его в «Челси» 1
02:46 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Показали, чего мы стоим»
02:34 · Англия. Премьер-лига
Соланке: «Хорошо, что не засчитали гол «Саутгемптона»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Уилсон: «Исак - топ-футболист»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Уилсон: «Мы ещё ближе к топ-4»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино в «Челси» повысит шансы на переход Кейна в «Манчестер Юнайтед»
01:45 · Англия. Премьер-лига
Тавернье: «Мы прибавили в последний месяц»
01:44 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «В матче с «Арсеналом» Холанн и де Брёйне сыграли как звери»
01:37 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Мы не были достаточно хороши для успеха»
01:32 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Борнмута»: «Ещё рано праздновать»
01:23 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Холанн очень высок и силён, мы должны этим пользоваться»
01:11 · Англия. Премьер-лига
Временный наставник «Тоттенхэма» Мэйсон: «Во втором тайме мы могли забить ещё больше»
Все новости
Рекомендуем