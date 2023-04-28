Бывший сербский футболист рассказал о том, чем ему не угодила в постели Наоми Кэмпбелл

Саша Чурчич, бывший футболист сборной Югославии и таких клубов, как «Болтон», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас», закончил игровую карьеру в 29 лет - по его словам, ему очень надоел футбол, потому что он мешал уделять больше внимания... женщинам.

Среди покоренных им в то время была и Наоми Кэмпбелл - как оказалось, кенийская супермодель болеет за «Кристал Пэлас» и в бытность игроком клуба Чурчичу удалось к ней «подкатить», хотя и не без труда.

- Наоми болела за «Кристал Пэлас». Как-то мы встретились в VIP-ложе и я заинтересовался ею. Через две недели пригласил ее на какой-то праздник. Мне долго пришлось ждать постели с ней, и мне очень понравилось, но утром, когда я везде начал находить ее волосы, мне стало неприятно, выпадающие волосы меня жутко раздражают, - цитирует Чурчича derbyderbyderby.it.