Почеттино рассчитывает на Лукаку и вернёт его в «Челси»

Человек, которого многие уже называют будущим тренером лондонского «Челси», настроен вернуть в клуб Ромелу Лукаку - бельгийского нападающего, который сейчас выступает в аренде в миланском «Интере». Причем, как сообщает английское издание Mirror, Маурисио Почеттино готов сделать ставку на Лукаку и видит его одним из центральных игроков своего проекта.

Напомним, что ранее аргентинский специалист тренировал другой лондонский клуб - «Тоттенхэм». В 2019 году ему удалось выйти с лондонским клубом в финал Лиги чемпионов, но принести «шпорам» хотя бы один трофей ему так и не удалось.