Хау: «Показали, чего мы стоим»

Наставник «Ньюкасла» прокомментировал итоги успешного для его команды матча тридцать третьего тура чемпионата Англии, «Ньюкасл» обыграл со счетом 4:1 «Эвертон». Эдди Хау считает, что его подопечные показали, на что способен нынешний «Ньюкасл»:

- Первый тайм не был идеальным, но второй был куда лучше, мы забили красивые голы. Мы знали, что придется бороться на втором этаже, и я думаю, мы выиграли его. Каллум был прекрасен сегодня, особенно его второй гол. Мы показали, на что способны, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ньюкасл» сыграет с «Саутгемптоном».