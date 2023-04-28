Соланке: «Хорошо, что не засчитали гол «Саутгемптона»

В матче тридцать третьего тура английского чемпионата «Борнмут» обыграл в гостях «Саутгемптон», но «святые» отчаянно сопротивлялись и даже забили гол, но его не засчитали из-за офсайда. Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке радуется - он признался, что очень надеялся на отмену гола.

- Сумасшедший момент. Я надеялся, что будет зафиксирован и подтвержден офсайд, так и случилось. Нам повезло, хотя все было на тоненького. Но в нашу пользу. Наши последние результаты вселяют уверенность в будущем, - цитирует слова Соланке BT Sport.

В следующем туре «Борнмуту» предстоит сыграть с «Лидсом».