Уилсон: «Исак - топ-футболист»

Английский «Ньюкасл» добился очередного успеха в матче тридцать третьего тура против «Эвертона», два мяча забил нападающий Каллум Уилсон. Но нахваливает он не полузащитников, снабжающих его мячами, а своего партнера по нападению - темнокожего шведского форварда Александра Исака.

- Исак - это топ-футболист, а я хочу играть с лучшими игроками. Жаль лишь, что мы играем на одной позиции, но у нас сложились хорошие партнерские отношения, и я надеюсь, что мы будем играть вместе еще чаще, - цитирует слова Уилсона BT Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Саутгемптоном».