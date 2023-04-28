Уилсон: «Мы ещё ближе к топ-4»

В тридцать третьем туре АПЛ «Ньюкасл» крупно обыграл в гостевом матче «Эвертон», и два гола в этой игре забил нападающий Каллум Уилсон, ставший лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне. Он прокомментировал итоги матча, выразив уверенность в том, что его команде удатся заручиться местом в четверке лучших, дающем право выступить в Лиге чемпионов.

- Мне нравится играть тут, успешно получается! Мы все ближе к топ-4. Игры идут, а мы собираем очки, так что все идет хорошо, - цитирует слова Каллума Уилсона BT Sport.

В следующем туре «Ньюкаслу» предстоит принять в домашнем матче аутсайдера чемпионата - «Саутгемптон».