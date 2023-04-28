Тавернье: «Мы прибавили в последний месяц»

В тридцать третьем туре английского чемпионата «Борнмут» переиграл в гостевом поединке компаньона по второй половине турнирной таблице - «Саутгемптон». Это получилось благодаря единственному голу Маркуса Тавернье. Он прокомментировал свой успех.

- Это очень важные три очка для нас. Сейчас важно очко, а тут сразу три. Я очень доволен. Нам удалось прибавить после перерыва на матчи для сборных. Наставник научил нас играть в определенной манере, и мы не пропускаем. А нападающие при этом получают возможности, что и приносит успехи, - цитирует Тавернье BT Sport.

В следующем туре «Борнмут» примет «Лидс».