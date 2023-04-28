Селлес: «Мы не были достаточно хороши для успеха»

В тридцать третьем туре английского чемпионата «Саутгемптон» потерпел поражение от «Борнмута», еще больше усложнив свои шансы на спасение места в высшей лиге английского футбола. Наставник клуба, испанский специалист Рубен Селлес, прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Я думаю, что мы не были достаточно хороши для победы. Мы играли вяло, пока не пропустили. Да и везение было не на нашей стороне. Борьба за выживание становится еще более сложной, но мы не можем себе позволить опустить руки, - цитирует слова Селлеса BT Sport.

В следующем туре «Саутгемптону» предстоит сыграть в Ньюкасле.