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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Селлес: «Мы не были достаточно хороши для успеха»

28 Апреля 2023 • 01:37 Комментировать
Саутгемптон
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Борнмут
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В тридцать третьем туре английского чемпионата «Саутгемптон» потерпел поражение от «Борнмута», еще больше усложнив свои шансы на спасение места в высшей лиге английского футбола. Наставник клуба, испанский специалист Рубен Селлес, прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Я думаю, что мы не были достаточно хороши для победы. Мы играли вяло, пока не пропустили. Да и везение было не на нашей стороне. Борьба за выживание становится еще более сложной, но мы не можем себе позволить опустить руки, - цитирует слова Селлеса BT Sport.

В следующем туре «Саутгемптону» предстоит сыграть в Ньюкасле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Борнмут Рубен Селлес
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