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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Наставник «Борнмута»: «Ещё рано праздновать»

28 Апреля 2023 • 01:32 Комментировать
Саутгемптон
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Борнмут
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В тридцать третьем туре английского чемпионата «Борнмут» обыграл в гостевом матче аутсайдера английской Премьер-лиги - «Саутгемптон». Наставник «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал события прошедшей игры, он считает, что его подопечным не стоит преждевременно радоваться.

- Я не думаю, что тридцать шесть очков нам гарантируют место в высшей лиге, так что праздновать еще рано. Скоро воскресенье, очередной матч. Мы должны быть готовы к нему, - цитирует слова Гари О'Нила BT Sport.

В следующем туре чемпионата «Борнмут» примет в домашнем поединке «Лидс», это случится тридцатого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Гари О'Нил
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