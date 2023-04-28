Наставник «Борнмута»: «Ещё рано праздновать»

В тридцать третьем туре английского чемпионата «Борнмут» обыграл в гостевом матче аутсайдера английской Премьер-лиги - «Саутгемптон». Наставник «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал события прошедшей игры, он считает, что его подопечным не стоит преждевременно радоваться.

- Я не думаю, что тридцать шесть очков нам гарантируют место в высшей лиге, так что праздновать еще рано. Скоро воскресенье, очередной матч. Мы должны быть готовы к нему, - цитирует слова Гари О'Нила BT Sport.

В следующем туре чемпионата «Борнмут» примет в домашнем поединке «Лидс», это случится тридцатого апреля.