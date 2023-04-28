Дайч – о разгромном поражении «Эвертона»: «Команда сдалась после второго пропущенного гола»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал очередную неудачу своей команды.

«Ириски» с крупным счётом уступили «Ньюкаслу» в родных стенах (1:4), сохранив за собой место в зоне вылета за пять туров до финиша.

«Думаю, мы хорошо провели первый тайм. Мы не позволяли «Ньюкаслу» регулярно создавать голевые моменты, но соперник очень силён, поэтому в итоге добился своего. Наша реакция на этот гол стала проблемой – команда сдалась, когда счёт стал 0:2. Расстраивает и то, как мы действуем в чужой трети поля», – приводит BBC слова Дайча.

«Эвертон» занимает 19-е место с 28 набранными очками. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет два балла.