«Эвертон» продлил серию без побед в АПЛ до шести матчей

Сегодня вечером «Эвертон» потерпел в Английской премьер-лиге очередную неудачу – «ириски» дома без шансов уступили набравшему мощный ход «Ньюкаслу» - 1:4.

Примечательно, что этот матч стал шестым подряд без побед для ливерпульского клуба. «Эвертон» не может победить с 11 марта – тогда подопечным Шона Дайча удалось обыграть середняка АПЛ – «Брентфорд», 1:0.

Отметим, что впереди у «Эвертона» осталось пять матчей – в них ливерпульцы сыграют с прямыми конкурентами в лице «Лестера», «Вулверхэмптона» и «Борнмута», а также с «Брайтоном» и одним из лидеров АПЛ – «Манчестер Сити».

В турнирной таблице Премьер-лиги «Эвертон» идёт на 19-м месте с 28 очками.