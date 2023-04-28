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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» в апреле одержал в АПЛ больше побед, чем за январь, февраль и март

28 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
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30.04 16:00

Английский «Ньюкасл» сегодня снова одержал разгромную победу в рамках Премьер-лиги – под горячую руку «сорок» попал кандидат на вылет в Чемпионшип «Эвертон». Матч, напомним, завершился со счётом 4:1.

Примечательно, что эта победа стала для «сорок» уже пятой в АПЛ в апреле. Притом, что в прошедших январе, феврале и марте этот клуб переживал не лучший период, одержав за эти три месяца всего лишь три победы в чемпионате Англии.

Благодаря успеху подопечные Эдди Хау набрали 62 очка и укрепили свой отрыв от пятого места, которое не даёт права сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

 

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НЬЮКАСЛ САУТГЕМПТОН
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