«Ньюкасл» в апреле одержал в АПЛ больше побед, чем за январь, февраль и март

Английский «Ньюкасл» сегодня снова одержал разгромную победу в рамках Премьер-лиги – под горячую руку «сорок» попал кандидат на вылет в Чемпионшип «Эвертон». Матч, напомним, завершился со счётом 4:1.

Примечательно, что эта победа стала для «сорок» уже пятой в АПЛ в апреле. Притом, что в прошедших январе, феврале и марте этот клуб переживал не лучший период, одержав за эти три месяца всего лишь три победы в чемпионате Англии.

Благодаря успеху подопечные Эдди Хау набрали 62 очка и укрепили свой отрыв от пятого места, которое не даёт права сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.