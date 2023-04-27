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«Борнмут» установил собственный рекорд в АПЛ

27 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Борнмут
окончен

«Борнмут» минимально обыграл «Саутгемптон» в важном матче в борьбе за сохранение прописки.

Судьба встречи решилась на 50-й минуте, когда Маркус Тавернье забил единственный гол. Сегодняшняя победа стала для «вишен» третьей в последних четырёх матчах чемпионата, а также третьей кряду в выездных поединках. Согласно сведениям Opta, никогда ранее «Борнмуту» не удавалось выиграть три подряд матча в гостях в элитном дивизионе английского футбола.

После 33 туров «Борнмут» расположился на 14-й строчке с 36 набранными очками. «Саутгемптон» по-прежнему замыкает турнирную таблицу с 24 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Борнмут
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