«Борнмут» установил собственный рекорд в АПЛ

«Борнмут» минимально обыграл «Саутгемптон» в важном матче в борьбе за сохранение прописки.

Судьба встречи решилась на 50-й минуте, когда Маркус Тавернье забил единственный гол. Сегодняшняя победа стала для «вишен» третьей в последних четырёх матчах чемпионата, а также третьей кряду в выездных поединках. Согласно сведениям Opta, никогда ранее «Борнмуту» не удавалось выиграть три подряд матча в гостях в элитном дивизионе английского футбола.

После 33 туров «Борнмут» расположился на 14-й строчке с 36 набранными очками. «Саутгемптон» по-прежнему замыкает турнирную таблицу с 24 баллами.