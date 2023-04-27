«Саутгемптон» не выигрывает уже восемь матчей АПЛ кряду

Абсолютный аутсайдер АПЛ «Саутгемптон» сегодня проиграл дерби своему прямому конкуренту с юга Англии – «Борнмуту», 0:1.

Примечательно, что прошедшая игра стала уже восьмой для «святых» подряд, в которых клубу с 20 места турнирной таблицы Английской премьер-лиги не удаётся победить. В последний раз на данный момент этот клуб побеждал 4 марта – не повезло ещё одному аутсайдеру АПЛ – «Лестеру».

На данный момент «Саутгемптон» продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице, у команды лишь 24 очка, а отставание от спасительного 17 места становится всё большим и теперь составляет уже шесть очков.

«Борнмут» благодаря победе взлетел на 14 место, у клуба 36 очков.