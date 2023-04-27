«Ньюкасл» забил 4 гола в ворота «Эвертона»

«Ньюкасл» остаётся на третье месте по итогам матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона». В середине первого тайма Каллум Уилсон здорово сыграл на добивании после сэйва голкипера «ирисок». Перед перерывом Доминик Калверт-Льюин реализовал выход один на один с вратарем, но сантиметровый офсайд отменил гол. Соперники обменивались опасными атаками до середины второго тайма, когда «Эвертон» уже сдался. Жоэлинтон головой вколотил мяч в сетку после мягкого навеса от лицевой. Вскоре Уилсон технично сыграл у линии штрафной и оттуда не оставил шансов голкиперу. Дуайт Макнил ответил голом прямо с корнера. Прорыв Александра Исака завершился прострелом с рикошетом, и Джейкоб Мёрфи забил в пустые ворота. На 90-й минуте Фабиан Шер забил и пятый гол, но и здесь был офсайд.

4:1, «Ньюкасл» делит третье месте с «МЮ» в онлайн-таблице, «Эвертон» - предпоследний.