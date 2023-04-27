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«Ньюкасл» забил 4 гола в ворота «Эвертона»

27 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Эвертон
1:4
Ньюкасл
окончен

«Ньюкасл» остаётся на третье месте по итогам матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона». В середине первого тайма Каллум Уилсон здорово сыграл на добивании после сэйва голкипера «ирисок». Перед перерывом Доминик Калверт-Льюин реализовал выход один на один с вратарем, но сантиметровый офсайд отменил гол. Соперники обменивались опасными атаками до середины второго тайма, когда «Эвертон» уже сдался. Жоэлинтон головой вколотил мяч в сетку после мягкого навеса от лицевой. Вскоре Уилсон технично сыграл у линии штрафной и оттуда не оставил шансов голкиперу. Дуайт Макнил ответил голом прямо с корнера. Прорыв Александра Исака завершился прострелом с рикошетом, и Джейкоб Мёрфи забил в пустые ворота. На 90-й минуте Фабиан Шер забил и пятый гол, но и здесь был офсайд.

4:1, «Ньюкасл» делит третье месте с «МЮ» в онлайн-таблице, «Эвертон» - предпоследний.

Протокол игры  
Эвертон1:4Ньюкасл
  28'Уилсон Каллум (0:1)
  72'Жоэлинтон (0:2)
  75'Уилсон Каллум (0:3)
(1:3) Макнил Дуайт80'  
  81'Мёрфи Джейкоб (1:4)
Пикфорд ДжорданГодфри БенКин МайклТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийОнана Амаду  40' 73' (Мопе Нил ( 73'  90') Гуэйе Идрисса 82' (Гарнер Джеймс ( 82') Дукуре АбдулайАйуоби АлексКалверт-Льюин Доминик 82' (Симмс Эллис ( 82') Макнил Дуайт
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриПаттерсон НэйтанДэвис ТомКоуди КонорГрэй Демарай
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенТаргетт Мэтт  53' 68' (Бёрн Дэн ( 68') Лонгстафф Шон 74' (Исак Александр ( 74') Гимараэс БруноУиллок Джо 87' (Андерсон Эллиот ( 87') Альмирон Мигель 68' (Мёрфи Джейкоб ( 68') Уилсон Каллум 87' (Гордон Энтони ( 87') Жоэлинтон
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДубравка МартинМанкильо Хави
27 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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