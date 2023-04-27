«Саутгемптон» остался на дне таблицы, проиграв «Борнмуту»

В 33-м туре Премьер-лиги сыграли аутсайдеры, «Саутгемптон» и «Борнмут». Уже в дебюте Адам Армстронг должен был забивать ударом в упор, но голкипер гостей парировал ногой после рикошета мяча от штанги. После перерыва Маркус Тавернер взял игру на себя, вышел на ударную позицию и метко пробил с дюжины метров. Перед финальным свистком Че Адамс с разворота вколотил мяч в сетку от перекладины, но болельщики «святых» недолго радовались - вне игры.

1:0 в пользу «Борнмута», который идет уже на 14-м месте, соперник же в шести очках от спасения.