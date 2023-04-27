«Саутгемптон» остался на дне таблицы, проиграв «Борнмуту»

В 33-м туре Премьер-лиги сыграли аутсайдеры, «Саутгемптон» и «Борнмут». Уже в дебюте Адам Армстронг должен был забивать ударом в упор, но голкипер гостей парировал ногой после рикошета мяча от штанги. После перерыва Маркус Тавернер взял игру на себя, вышел на ударную позицию и метко пробил с дюжины метров. Перед финальным свистком Че Адамс с разворота вколотил мяч в сетку от перекладины, но болельщики «святых» недолго радовались - вне игры.
1:0 в пользу «Борнмута», который идет уже на 14-м месте, соперник же в шести очках от спасения.
Протокол игры
|50'Тавернер Маркус (0:1)
Маккарти Алекс•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян•Чалета-Цар Дуе•Перро Ромен36' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (36') •Эльюнусси Мохамед61' (Армстронг Стюарт (61') •Уорд-Праус Джеймс46' (Лянко Войнович (46') •Лавия Ромео•Армстронг Адам76' (Сулемана Камалдин (76') •Уолкотт Тео61' (Адамс Че (61') •Алькарас Карлос
Запасные: Базуну Гэвин•Дженепо Мусса•Арибо Джо•Мара Секу
Нето Мурара•Мефам Крис•Сенеси Маркос 65'68' (Забарный Илья (68') •Келли Ллойд•Винья Матиас• 86'Тавернер Маркус78' (Смит Адам (78') •Ротуэлл Джо•Хефферсон Лерма• 77'Кристи Райан•Биллинг Филип90' (Мур Киффер (90') •Соланке Доминик90' (Уттара Данго (90')
27 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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