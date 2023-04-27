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«Саутгемптон» остался на дне таблицы, проиграв «Борнмуту»

27 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Борнмут
окончен

В 33-м туре Премьер-лиги сыграли аутсайдеры, «Саутгемптон» и «Борнмут». Уже в дебюте Адам Армстронг должен был забивать ударом в упор, но голкипер гостей парировал ногой после рикошета мяча от штанги. После перерыва Маркус Тавернер взял игру на себя, вышел на ударную позицию и метко пробил с дюжины метров. Перед финальным свистком Че Адамс с разворота вколотил мяч в сетку от перекладины, но болельщики «святых» недолго радовались - вне игры.

1:0 в пользу «Борнмута», который идет уже на 14-м месте, соперник же в шести очках от спасения.

Протокол игры  
Саутгемптон0:1Борнмут
  50'Тавернер Маркус (0:1)
Маккарти АлексУокер-Питерс КайлБеднарек ЯнЧалета-Цар ДуеПерро Ромен 36' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 36') Эльюнусси Мохамед 61' (Армстронг Стюарт ( 61') Уорд-Праус Джеймс 46' (Лянко Войнович ( 46') Лавия РомеоАрмстронг Адам 76' (Сулемана Камалдин ( 76') Уолкотт Тео 61' (Адамс Че ( 61') Алькарас Карлос
Запасные: Базуну ГэвинДженепо МуссаАрибо ДжоМара Секу
Нето МурараМефам КрисСенеси Маркос  65' 68' (Забарный Илья ( 68') Келли ЛлойдВинья Матиас  86'Тавернер Маркус 78' (Смит Адам ( 78') Ротуэлл ДжоХефферсон Лерма  77'Кристи РайанБиллинг Филип 90' (Мур Киффер ( 90') Соланке Доминик 90' (Уттара Данго ( 90')
Запасные: Брукс ДэвидСеменьо АнтуанТраверс МаркКук ЛьюисЭнтони Джейдон
27 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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