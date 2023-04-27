«Ньюкасл» забил за два матча АПЛ 10 голов, такого не было 24 года

Английский «Ньюкасл» сегодня отправил уже четыре мяча в ворота аутсайдера АПЛ «Эвертона». Таким образом, «сороки» поразили ворота соперников за последние два тура Премьер-лиги 10 раз.

Как сообщает Opta, такого с этим клубом с севера Англии не случалось почти 24 года. В последний раз «Ньюкасл» забивал 10 голов в ворота соперников в чемпионате Англии в сентябре 1999 года – восемь голов «сороки» отправили в ворота «Шеффилд Уэнсдей», два – в ворота «Лидса».

Напомним, что в прошлом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» уничтожил «Тоттенхэм» дома – 6:1. С большой вероятностью подопечные Эдди Хау выступят в следующем году в Лиге чемпионов.