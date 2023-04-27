Уилсон стал лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в сезоне

Форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Каллум Уилсон стал лучшим бомбардиром «сорок» в рамках АПЛ. На счету англичанина уже 12 мячей – прямо сейчас проходит встреча его команды в рамках Премьер-лиги против аутсайдера лиги – «Эвертона», Уилсон оформил гол на 28-й минуте встречи.

По информации Opta, только в одном сезоне Уилсону удавалось забить больше мячей. Это случилось в сезоне-2018/19, когда англичанин смог поразить ворота соперником «Борнмута» 14 раз.

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