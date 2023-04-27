Хау назвал трёх игроков, которых хочет видеть в «Ньюкасле»

Рулевой «сорок» Эдди Хау назвал троих футболистов, на которых грядущим летом внимание «Ньюкасла» будет обращено наиболее интенсивно.

Как сообщает Football Insider, главными целями молодого тренера являются два игрока АПЛ: Джеймс Мэддисон («Лестер») и Киран Тирни («Арсенал»), а также вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби.

Мэддисон рискует отправиться со своим клубом по итогам сезона в Чемпионшип, Тирни потерял своё место в основном составе «канониров» - вместо него на поле регулярно выходит Александр Зинченко. А Диаби – просто один из лучших вингеров всей немецкой Бундеслиги.

«Ньюкасл» с большой вероятностью выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Ньюкасл» активизировал усилия по подписанию игрока «Манчестер Юнайтед»