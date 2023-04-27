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Хау назвал трёх игроков, которых хочет видеть в «Ньюкасле»

27 Апреля 2023 • 21:56 Комментировать
Ньюкасл
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Саутгемптон
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30.04 16:00

Рулевой «сорок» Эдди Хау назвал троих футболистов, на которых грядущим летом внимание «Ньюкасла» будет обращено наиболее интенсивно.

Как сообщает Football Insider, главными целями молодого тренера являются два игрока АПЛ: Джеймс Мэддисон («Лестер») и Киран Тирни («Арсенал»), а также вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби.

Мэддисон рискует отправиться со своим клубом по итогам сезона в Чемпионшип, Тирни потерял своё место в основном составе «канониров» - вместо него на поле регулярно выходит Александр Зинченко. А Диаби – просто один из лучших вингеров всей немецкой Бундеслиги.

«Ньюкасл» с большой вероятностью выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Ньюкасл» активизировал усилия по подписанию игрока «Манчестер Юнайтед» 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Джеймс Мэддисон Киран Тирни Мусса Диаби
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НЬЮКАСЛ САУТГЕМПТОН
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