Райс Нелсон предложил свои услуги гранду Серии А

Полузащитник «Арсенала» Райс Нелсон через представителей предложил свои услуги «Милану». Об этом рассказывает Calciomercato.

Действующий контракт связывает Нелсона с «Арсеналом» до конца июня текущего года. Лондонский клуб ведёт переговоры о пролонгации трудового соглашения, однако сам игрок ищет возможность уйти, чтобы регулярно получать игровую практику.

В сезоне 2022/2023 Райс Нелсон провёл на поле 511 минут в 14 матчах «Арсенала». На счету 23-летнего футболиста три гола и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что Нелсон оценивается экспертами портала transfermarkt в 7 миллионов евро.