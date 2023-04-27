Де Брёйне не смог отпраздновать важную победу над «Арсеналом»

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в среду вечером в ключевом матче Премьер-лиги Англии – 4:1. Главным героем встречи стал Кевин де Брёйне, который забил два гола и отдал один голевой пас. Бельгиец ответил на вопрос, как он отпраздновал победу над «канонирами».

«Как отпраздновал? Честно говоря, после игры я дал около 15 интервью. Когда я пришёл в раздевалку, большей части команды там уже не было», - слова де Брёйне приводит Daily Star.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два очка. При этом «горожане» провели на две игры меньше.