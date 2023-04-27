Европейские топ-клубы заинтересовались вингером «Генка»

Нападающий бельгийского «Генка» Джозеф Пейнтсил может перебраться в европейский топ-клуб предстоящим летом.

По сведениям Daily Telegraph, за 25-летнего футболиста может начаться настоящая битва между топ-клубами Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов первой пятерки. Отмечается, что ганский вингер привлек к себе внимание больших команд отличной игрой в этом сезоне, Пейнтсил помог «Генку» возглавить чемпионат Бельгии.

В текущем сезоне на счету Пейнтсила 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 9 миллионов евро.