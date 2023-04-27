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Тен Хаг высказался о планах «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето

27 Апреля 2023 • 20:17 Комментировать

Открытие летнего трансферного окна не за горами, и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о планах клуба.

«Я думаю, что нам нужно усилить команду и некоторые позиции. Также нам нужно увеличить глубину состава.

Но в данный момент мы об этом не думаем. Мы проводим отличный сезон, и мы должны продолжать прогрессировать. У нас отличные игроки, отличная команда. Успех возможен только в том случае, если мы продолжим двигаться вперёд», - слова тен Хага приводит портал Goal.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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