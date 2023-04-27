«Рома» готова выкупить Льоренте, но по сниженной цене

В «Роме» довольны выступлениями защитника Диего Льоренте, арендованного у «Лидса» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Goal.com со ссылкой на портал Forza Roma, римский клуб хотел бы выкупить 29-летнего испанца, но при этом не готов платить 18 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в соглашении между клубами.

Отмечается, что в обозримом будущем «Рома» и «Лидс» проведут переговоры и обсудят возможность выкупа Льоренте по более низкой цене.

Диего Льоренте летом исполнится 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают испанца в 12 миллионов евро.