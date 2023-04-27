Кулибали рассказал, кто в «Челси» одевается хуже всех

Защитник «Челси» Калиду Кулибали ответил на ряд вопросов о своих одноклубниках. Сенегалец назвал Риса Джеймса самым быстрым игроком команды, а Рубена Лофтуса-Чика – самым сильным игроком команды. Также Кулибали назвал того, кто хуже всех одевается.

«Хуже всех одет Марк Кукурелья. Мы должны полностью улучшить его гардероб – от верха до низа», - пошутил Кулибали, чьи слова приводит портал Goal. «Возможно, его жене нужно взять на себя подбор одежды, потому что сам он явно не справляется».

«Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 2 мая – против «Арсенала».