Де Брёйне – король ассистов: статистика подтверждает

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не зря считается королём ассистов. В четырёх последних матчах Премьер-лиги рыжеволосый бельгиец отметился пятью голевыми передачами, а также тремя голами.

Специалисты из transfermarkt показали инфографику со статистикой голевых передах в Премьер-лиге с момента перехода де Брёйне в «Манчестер Сити» (конец лета 2015 года).

Де Брёйне уверенно лидирует в этом своеобразном рейтинге – за указанный период он отдал в чемпионате Англии 102 голевых паса. Второе место занимает Кристиан Эриксен (64 голевых паса), а тройку замыкают Мохамед Салах и Рахим Стерлинг (по 57 голевых пасов).