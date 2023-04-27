В летнее трансферное окно «Бавария» постарается усилить свой состав. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fussball Transfers, мюнхенский клуб заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который принял команду в конце марта, является большим поклонником Каземиро.

Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» только прошлым летом, и осуществить трансфер 31-летнего бразильца «Баварии» будет сложно.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Каземиро в 50 миллионов евро. Это солидный ценник как для опорного хавбека.