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Тухель хочет привести в «Баварию» звёздного футболиста из «Манчестер Юнайтед» слухи

27 Апреля 2023 • 14:15 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Бавария» постарается усилить свой состав. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fussball Transfers, мюнхенский клуб заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который принял команду в конце марта, является большим поклонником Каземиро.

Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» только прошлым летом, и осуществить трансфер 31-летнего бразильца «Баварии» будет сложно.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Каземиро в 50 миллионов евро. Это солидный ценник как для опорного хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель Каземиро трансферы футбола - лето 2023
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carric
27 Апреля 2023 в 14:38
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