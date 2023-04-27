Тен Хаг высказался о матче против «Тоттенхэма»

В матче 33-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом поединке высказался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Тоттенхэм» потерпел очень болезненное поражение от «Ньюкасла» (1:6). Думаю, они взбешены этим результатом. «Шпоры» захотят реабилитироваться, но все в наших руках. Нельзя, чтобы соперник был голоднее нас. Мы должны быть готовыми и играть первым номером», - передает слова нидерландского тренера ESPN.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 27 апреля, в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.