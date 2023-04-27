Эдерсон поиздевался над фанатами «Арсенала»

В среду вечером в Премьер-лиге Англии состоялся ключевой матч в борьбе за чемпионский титул – «Манчестер Сити» принимал «Арсенал». Борьбы на поле «Этихад Стэдиум» не получилось – «горожане» легко разобрались с соперником (4:1).

Жирную точку в матче поставил нападающий Эрлинг Холанн, отличившийся на последней добавленной минуте. После гола норвежца вратарь «горожан» Эдерсон решил поиздеваться над фанатами «Арсенала». Он посмотрел в их сторону и изобразил плач. Позже бразилец ещё и показал поклонникам лондонской команды язык, о чём рассказывает Daily Mail.

«Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Арсенала» на два очка, но имеет две игры в запасе.