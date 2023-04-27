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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон поиздевался над фанатами «Арсенала»

27 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать (2)

В среду вечером в Премьер-лиге Англии состоялся ключевой матч в борьбе за чемпионский титул – «Манчестер Сити» принимал «Арсенал». Борьбы на поле «Этихад Стэдиум» не получилось – «горожане» легко разобрались с соперником (4:1).

Жирную точку в матче поставил нападающий Эрлинг Холанн, отличившийся на последней добавленной минуте. После гола норвежца вратарь «горожан» Эдерсон решил поиздеваться над фанатами «Арсенала». Он посмотрел в их сторону и изобразил плач. Позже бразилец ещё и показал поклонникам лондонской команды язык, о чём рассказывает Daily Mail.

«Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Арсенала» на два очка, но имеет две игры в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Эдерсон Мораес
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Комментарии (2)
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Alex1972
27 Апреля 2023 в 14:01
Ерунда... Больше всего над ними издевался сам Арсенал... Переплюнуть это нельзя... Хе..
NOBODY
27 Апреля 2023 в 13:58
этот придурок еще в матче с Баварией рожи корчил - емае, команда клоунов....
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