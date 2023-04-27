«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может вернуться в итальянский чемпионат, где выступал за «Сассуоло». По информации журналистов Todofichajes, в трансфере 24-летнего футболиста заинтересован «Милан».

Руководство «россонери» рассматривает кандидатуру форварда в качестве замены 41-летнему шведу Златану Ибрагимовичу, с которым не планируется подписание нового трудового договора.

Скамакка переехал на Туманный Альбион летом прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ Джанлука провел 16 матчей, в которых забил три гола.