Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами

Эксперты портала Transfermarkt опубликовали список 11 самых дорогих игроков с истекающими контрактами летом текущего года. Общая стоимость составила 349 миллионов евро. В символическую сборную вошли Лионель Месси, Карим Бензема и другие известные футболисты.
Вратарь: Давид де Хеа («МЮ», 15 млн евро).
Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика», 25 млн), Эван Н'Дика («Айнтрахт», 32 млн), Милан Шкриньяр («Интер», 60 млн), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»,15 млн).
Полузащитники: Адриен Рабио («Ювентус», 30 млн), Даити Камада («Айнтрахт», 30 млн), Юри Тилеманс («Лестер», 30 млн).
Форварды: Маркус Тюрам («Боруссия» М, 32 млн), Карим Бензема («Реал», 35 млн), Лионель Месси («ПСЖ», 45 млн).
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