Магуайр не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не намерен покидать свою команду. Если верить The Athletic, англичанин хочет остаться и бороться за место в стартовом составе.

Напомним, начиная с прошлого сезона Магуайр испытывает проблемы в «Манчестер Юнайтед» и очень часто сталкивается с критикой со стороны болельщиков. Всё дошло до того, что даже в данный момент при травмах Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса англичанин не попадает в стартовый состав. Гарри является пятым, а то и шестым выбором главного тренера Эрика тен Хага.

Напомним, Магуайр в 2019 году стал самым дорогим защитником в истории футбола, перейдя из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед».