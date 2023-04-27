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Магуайр не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

27 Апреля 2023 • 12:32 Комментировать

Центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не намерен покидать свою команду. Если верить The Athletic, англичанин хочет остаться и бороться за место в стартовом составе.

Напомним, начиная с прошлого сезона Магуайр испытывает проблемы в «Манчестер Юнайтед» и очень часто сталкивается с критикой со стороны болельщиков. Всё дошло до того, что даже в данный момент при травмах Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса англичанин не попадает в стартовый состав. Гарри является пятым, а то и шестым выбором главного тренера Эрика тен Хага.

Напомним, Магуайр в 2019 году стал самым дорогим защитником в истории футбола, перейдя из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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