Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журналист Морган: «Арсенал» сам отдал титул - это позорная капитуляция»

27 Апреля 2023 • 12:27 Комментировать (2)

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал крупное поражение лондонского «Арсенала» от «Манчестер Сити» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» уступили со счетом 1:4.

«Мы все отдаем сами. И мяч, и игру в целом, и чемпионский титул АПЛ. Это позорная капитуляция. Это очень расстраивает», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

После этого поражения «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Канониры» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка, но у «горожан» есть два матча в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пирс Морган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zed2891
27 Апреля 2023 в 13:57
Рыба гниёт с головы. Давайте посмотрим поглубже, почему так произошло. Только Ротета виноват, не совсем, он упертый, твердолобый баран. Это стало ясно по первым сезонам, ситуация с Салиба и Гендузи, покупка за овердохера Уайта, непонятные покупки жезуса и Зины. Но ведь до нового года арсенал играл неплохо и имел огромный запас прочности. Потом хрусталь жезус вылетает, нужен нападающий наконечник, никого не берут, ставка на Нкетию, без комментариев. Зная травматичность Парти, кого берут, правильно бесплатного Жорика, которого кризисный Челси отдает без вопросов. И главное, чемпионаты выигрывает защита. Посмотрите в чемпионские сезоны Челси, Иванович и Карвальо; у манчестера были Видич и Фердинанд; у сити Лапорт и Диаш; у Арсенала вылетает по глупости Салиба и все прикрытия нет, ставят холдинга и вот позорные ничейки с ливером, молотками, святыми и соответственно позорный всос Сити. Все закономерно. Но виноват в этом помимо Ротеты, никчемный индус Винай и ленивый Эдуард, который, как всегда подумал, что и так сойдёт, когда зимой надо было просто купить двух игроков и чемпионство было бы в кармане, опять экономия и разгильдяйство, ведь такого шанса при отсутствии профессионалов в руководстве клуба может в ближайшей перспективе и не быть. Сынок Кронке который верит в эту несбыточную мечту о чемпионстве и слепо доверяет этой банде шарлотанов, выкидывает деньги в никуда и не имеет четкой стратегии развития. Итог: полное отсутствие скаутской службы, безумные долги 550 млн., очередные несбыточные мечты о чемпионстве, всирание в уши болельщикам слепой веры о том, что нужно "доверять процессу", и никакого прогресса. Бриалиновый физрук занял два восьмых места, позорно слил лигу Европы, повылетал со всех кубков, и разбазарил все преимущество в чемпионате, отсосав с причмокиванием два раза у прямого конкурента, показав полную беспомощность.
Вывод пока у руля клуба не будет шейхов, с командой профессионалов у руля, этот клуб будет являться посмешищем на внутренней и мировой арене. Яркий пример Ньюкасл, за год при грамотном руководстве, какой прогресс, без безумных трат, а в следующем году они будут бороться за чемпионство, можете скринить.
LMI
27 Апреля 2023 в 13:32
Это верно. Уж лучше мы были снова пятыми, или в лучшем случае четвертыми. А так этот сезон нанесет ещё больший моральный урон и клубу, и фанатам. Да и трансферы СЕРЬЕЗНЫЕ под вопросом будут. Стрёмно идти в клуб, который сам безвольно сливает 100% титулы
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.04.23 в 21:45
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
2.30 3.35 3.25
Видео
27.04.23 в 21:45
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.70 3.60 1.82
Видео
27.04.23 в 22:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
14:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – король ассистов: статистика подтверждает
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Арсенала»
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить большие деньги за Бареллу
14:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «С возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать»
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» активизировал усилия по подписанию игрока «Манчестер Юнайтед»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Линделоф демонстрирует стабильные выступления»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Александер-Арнольд – лучший распасовщик в Англии»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о матче против «Тоттенхэма»
13:30 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон поиздевался над фанатами «Арсенала» 2
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу
13:06 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Тяжело видеть, как мой любимый клуб находится в такой сложной ситуации»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:52 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард не боится, что работа в «Челси» испортит ему дальнейшую тренерскую карьеру
12:39 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш должен быть готов к матчу с «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем