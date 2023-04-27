Журналист Морган: «Арсенал» сам отдал титул - это позорная капитуляция»

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал крупное поражение лондонского «Арсенала» от «Манчестер Сити» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» уступили со счетом 1:4.

«Мы все отдаем сами. И мяч, и игру в целом, и чемпионский титул АПЛ. Это позорная капитуляция. Это очень расстраивает», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

После этого поражения «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Канониры» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка, но у «горожан» есть два матча в запасе.