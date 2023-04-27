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Сен-Максимен хочет уйти из «Ньюкасла»

27 Апреля 2023 • 10:46 Комментировать

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно информации источника, 26-летний французский вингер задумался об уходе из-за снизившегося количества игрового времени в стане «сорок». В связи с этим футболист может попросить о летнем трансфере.

Сен-Максимен выступает за «Ньюкасл» с августа 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Трансферный ценник – 35 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Аллан провел 20 поединков, отметившись голом и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2023
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