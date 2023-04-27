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«Это было бы легко»: Адамс рассказал, как нейтрализовать Холанна

27 Апреля 2023 • 10:28 Комментировать (3)

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс заявил, что с легкостью нейтрализовал бы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Я бы с радостью сыграл против Холанна. Игра против него была бы для меня чем-то вроде чашки чая. Это было бы легко. В противостоянии с таким форвардом нужно лишить его работы с мячом, нужно сделать так, чтобы он устал. Лучшая защита - это перехваты и действия на опережение. Я бы сделал так, чтобы мяч не доходил к нему», - передает слова ветерана «канониров» The Sun.

Накануне «Арсенал» встречался с «Манчестер Сити» на выезде и потерпел крупное поражение со счетом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Тони Адамс Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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yets
27 Апреля 2023 в 11:02
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Alex1972
27 Апреля 2023 в 10:33
Закрой КДБ и Холланда нет... Как и не было .. Хе.
NOBODY
27 Апреля 2023 в 10:30
а чего же не сыграл то??
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