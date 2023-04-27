«Это было бы легко»: Адамс рассказал, как нейтрализовать Холанна

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс заявил, что с легкостью нейтрализовал бы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Я бы с радостью сыграл против Холанна. Игра против него была бы для меня чем-то вроде чашки чая. Это было бы легко. В противостоянии с таким форвардом нужно лишить его работы с мячом, нужно сделать так, чтобы он устал. Лучшая защита - это перехваты и действия на опережение. Я бы сделал так, чтобы мяч не доходил к нему», - передает слова ветерана «канониров» The Sun.

Накануне «Арсенал» встречался с «Манчестер Сити» на выезде и потерпел крупное поражение со счетом 1:4.