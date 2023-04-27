Реднапп рассказал, какой клуб выбрал Беллингем

Экс-наставник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился инсайдом о будущем полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, ныне выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Я слышал от очень близкого к Беллингему источника, что Джуд хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», - передает слова специалиста Beyond the Pitch.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 19-летнему футболисту со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 39 поединках во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.